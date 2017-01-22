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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'nın  başkenti Darüsselam'daki Julius Nyerere Uluslararası Havaalanı'nda Tanzanya  Cumhuriyeti Başbakanı Kassim Majaliwa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin  Eralp ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak da Darüsselam'a geldi.

 

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