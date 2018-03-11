Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı çeteler, bu küresel projenin ürünleri ve araçlarıdır. Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Antalya Spor Salonu'na gelişinde bekleyen vatandaşlara hitap etti. Ardından salona giriş yapan Erdoğan, platform üzerinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan kalabalığı selamladı. Kongrede konuşan Erdoğan, “Buradan tüm Antalya’ya mahalle ve köylerindekilere selamlarımı iletiyorum. Kongremiz ülkemiz milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Tüm mensuplarına kurulduğu günden bu yana pati çatısı altında hizmet atmış tüm kardeşlerimiz fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyoruz. AK Parti’nin bugünlere gelmesinde onların çok büyük katkısı emeği bulunuyor. Bu kutlu çatı altında birlikte mücadele ettiğimiz ahirete intikal eden dava kardeşlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Antalyalı şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Bu toprakların henüz İslam'ın kalesi olmaya devam etmesinin şehitlere borçlu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hiçbir gücün karşısından eğilmedik. Allah'ın huzurunda eğildik, bundan sonra da eğilmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Antalya'nın 811. fetih yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, Antalya'nın yetiştirdiği alimlerle medeniyetin en önemli karargahlarından biri olduğunu vurguladı.

“Türkleri savaşta değil, tarihte yenme çabasındalar”

Antalya'nın bu geleneği sürdürmesinin gururunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Gücümüzün farkındayız, hasımlarımız da bunun farkında, bu nedenle pınarlarımızı kurutmanın çabasında içindeler. Son iki asırdır Türk milletinin can damarlarını kesmek için nasıl bir kampanya yürütüldüğünü görüyorsunuz. Türkleri savaş meydanında değil asıl tarihte yenme çabasındalar. Belli kesimlerin ağızlarını her açtığında din ilerlemeye manidir demeleri boşa değildir. Tek parti döneminde ne diyorlardı, 'Ne mucize, ne efsun, ne örümcek, ne yosun, Çankaya yeter bize, Kabe Arabın olsun. Gençler bu ülke bu tür putperestlere doluydu. O karanlık zihniyetlerin tüm çabalarına rağmen milletin dirayetiyle başarılı olamadılar. Gazi Mustafa Kemal'i istismar etmeye çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. Bu heveslerini kursaklarında bırakan alimlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

“Antalya aslına rücu etti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın bir önceki CHP’li büyükşehir belediye başkanını da eleştirerek, “Menderes Bey'den önce bira festivalleri oldu. Bu bira festivallerinden birinde iki genç bir yavrumuz öldü. Bunu çatısı altında bulunduranlar bunun hesabını sordular mı? Ne yaptı Antalya, aslına rücu etti. FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye soksalar, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışsalar da başarısız oldular. Türkleri islamsızlaştırma projeleri her seferinde akamete uğratıldı" diye konuştu.

“Müslüman düşmanları”

40 yıl boyunca milletin boynunda beslenen ve devlete sızan FETÖ’nün bu saldırının en son örneği olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eli kanlı çeteler, bu küresel projenin ürünleri ve araçlardır. Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlardır. Bu terör örgütleri sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. İslam düşmanlarına istismar edebileceklerine bolca malzeme vermişlerdir. Dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın al çenesi, diğeri de alt çenesidir. Ancak her ikisinin hedefi müslümanlardır. Biz bunları çalışmaların usüllerini, niyetlerini çok iyi tanıyoruz. Zira bunların nereden talimat aldığını biliyoruz. Bunların cibiliyetlerini değil ciğerlerini biliyoruz" diye konuştu.

“Baskı dönemi sona ermiştir”

Bazı yanlış örneklerin büyütülerek milletin inancına saldırı getirilmesine göz yummayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum, insanların inancının horlandığı günler geride kaldı. Bu ülkede vatandaşların kılık kıyafeti nedeniyle baskı gördüğü dönem sona ermiştir. Buna müsaade etmeyeceğiz. Millete hizmet etmek nasip işidir. Biz makam mevki düşkünü değiliz. Biz milletimize, vatanımıza aşığız. 81 vilayete hizmet etmek, refaha kavuşturmak için yollardayız. Aşkına çalışan nasıl yorulmazsa biz de size hizmet etmekten yorulmuyoruz" ifadelerini kullandı.