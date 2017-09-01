Cumhurbaşkanı Erdoğan torununa dondurma aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ahmet Akif Albayrak’a dondurma aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ahmet Akif Albayrak’a dondurma aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte bir dondurmacıya girerek torunu Ahmet Akif Albayrak’a dondurma aldı. Erdoğan dondurmanın ücretini kendisi verdi.
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