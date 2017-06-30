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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 16.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 16 Mayıs'ta Washington'ı ziyaret etmiş ve Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüşmüştü.

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