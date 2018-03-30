Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
- AA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.
Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.
Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildi.
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