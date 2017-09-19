Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile yemekte bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından heyet üyeleri onuruna verilen yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın yemekte ABD Başkanı Trump ile birlikte samimi bir fotoğrafı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemek sırasında tercüman vasıtası ile bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından heyet üyeleri onuruna verilen yemeğe katıldı. pic.twitter.com/sCHt9Gn6Oy— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 19 Eylül 2017
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.