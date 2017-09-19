Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın yemekte ABD Başkanı Trump ile birlikte samimi bir fotoğrafı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemek sırasında tercüman vasıtası ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından heyet üyeleri onuruna verilen yemeğe katıldı. pic.twitter.com/sCHt9Gn6Oy — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 19 Eylül 2017