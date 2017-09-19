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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından heyet üyeleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın yemekte ABD Başkanı Trump ile birlikte samimi bir fotoğrafı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemek sırasında tercüman vasıtası ile bir süre sohbet etti. 

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