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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misin' dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin, İsrail'in Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itirazı dile getirdiklerini duydunuz mu? Ben Trump'a 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ümraniye İlçe kongresinde konuştu. Erdoğan, Filistin Toprak Günü’nde ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ düzenleyen Filistinlileri İsrail askerlerinin gerçe mermiyle şehit etmesiyle ilgili "Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim; 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir." dedi.

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