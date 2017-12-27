Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Başbakanı Şahid'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus’a geldi. Erdoğan, temasları kapsamında Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan sonrasında, İslamcı Tunus partisi Ennahda'nın lideri Raşid Gannuşi ve Nida Partisi Genel Sekreteri Hafız Kaid Essibsi’yle bir araya geldi.