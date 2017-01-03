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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İş Genel Başkanı Atalay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık bir saat sürdü.

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