Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzakları ve oyunları hep birlikte yerle yeksan edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomide kurulan tuzakları da bölgemizde oynanan oyunları da hep birlikte yerle yeksan edeceğiz. Şer odaklarının tüm oyunlarına, tuzaklarına inat, inşallah Yeni Türkiye’nin inşasını hızlandıracak, 2023 hedeflerimize koşacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütlerinin hedeflerinin arkasında ekonomik mesajların yer aldığını belirterek, “Terör örgütlerinin ve destekçilerinin amacı, milli birliğimizi tehdit etmek, Türkiye’nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerini sabote etmektir. Terör örgütlerinin hedeflerine ve eylemlerine baktığımızda, işin gerisinde bir ekonomik mesajın da bulunduğunu görüyoruz. Özellikle 2013 yılından beri maruz kaldığımız tüm saldırılar ekonomi boyutuyla kurgulanmakta ve sahnelenmektedir. Ekonomide kurulan tuzakları da bölgemizde oynanan oyunları da hep birlikte yerle yeksan edeceğiz. Şer odaklarının tüm oyunlarına, tuzaklarına inat, inşallah Yeni Türkiye’nin inşasını hızlandıracak, 2023 hedeflerimize koşacağız” dedi.
Terör örgütlerinin ve destekçilerinin amacı, milli birliğimizi tehdit etmek, Türkiye’nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerini sabote etmektir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 17 Ocak 2017
Ekonomide kurulan tuzakları da bölgemizde oynanan oyunları da hep birlikte yerle yeksan edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 17 Ocak 2017
Şer odaklarının tüm oyunlarına, tuzaklarına inat, inşallah Yeni Türkiye’nin inşasını hızlandıracak, 2023 hedeflerimize koşacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 17 Ocak 2017
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