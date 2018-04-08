Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu kabul etti.
- AA
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camisi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
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