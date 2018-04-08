Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu kabul etti.