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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vatanına göz dikeni ez oğlum' türküsüne eşlik etti

Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum' türküsüne eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'ın "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum" türküsüne eşlik etmesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

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