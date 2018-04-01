Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vatanına göz dikeni ez oğlum' türküsüne eşlik etti Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum' türküsüne eşlik etti.