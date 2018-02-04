Cumhurbaşkanı Erdoğan: PYD'nin yaklaşımı ne ise CHP'nin yaklaşımı odur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İadeyi ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ortak insani değerlere dikkat çekilmesi bağbında önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisi ile bir kaç telefon görüşmem oldu.

Papa Fransuva Katolik dünyasının dini lideri seçildiği 2013'ten bu yana oldukça aktif bir rol izliyor.

Merhum cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1959 yılında gerçekleştirdiği ziyaretten sonra bir ilki teşkil ediyor.

Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum.

PYD'nin yaklaşımı ne ise CHP'nin yaklaşımı odur.

(Türkiye-İtalya) Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.