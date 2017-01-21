Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metro açılışında vatman koltuğuna oturdu. Belediye başkanlığı döneminden bu yana 10-15 kez vatman koltuğuna oturduğunu söyleyen Erdoğan, 'Teknoloji ileri doğru gidiyor. Hepsinde de bir vatman noktasında bir şeyler değişiyor. Bu çok daha farklı bir ileri teknoloji. Buraya indiğim noktada bazı özelliklerini kavramış oldum' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tavşantepe - Yakacık Metro hattı açılış töreninden sonra Tavşantepe İstasyonu’ndan metroya binip Yakacık Metro İstasyonu’na gitti. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metroyu test etti. Erdoğan sürüşün ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok defa vatman koltuğuna oturduğunun hatırlatılması üzerine, "Belediye başkanlığımdan bu yana herhalde şöyle bir 10-15’i bulmuştur. Teknoloji ileri doğru gidiyor. Hepsinde de bir vatman noktasında bir şeyler değişiyor. Bu çok daha farklı bir ileri teknoloji. Buraya indiğim noktada bazı özelliklerini kavramış oldum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Selim Topal'ın cenaze törenine katıldı
EL Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Şehit Topal'ın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'na götürüldü.
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