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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım,Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım, Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım, Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti.

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