Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım,Baykal'ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım, Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti.