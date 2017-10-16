Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım,Baykal'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım, Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım, Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti.
#CANLI Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan ile @TC_Basbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ı yoğun bakımda tedavi olduğu hastanede ziyaret ediyor pic.twitter.com/Y5rJ2VuQVL— 24 TV (@yirmidorttv) October 16, 2017
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