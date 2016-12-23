Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, İzmir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda protokol, milletvekilleri ve Ak Parti teşkilatı tarafından karşıladı. Havalimanındaki mescitte cuma namazını kılan Erdoğan ve Yıldırım, Aliağa'da Türkiye'nin ilk LNG santralini hizmete açacak.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, daha sonra Tire'de Sütaş üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirecek ve tesiste onurlarına verilen akşam yemeğine katılıp, İzmir'den ayrılacak.