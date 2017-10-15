Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan'ın programlarında sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.