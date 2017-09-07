Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un oğlunun nikah törenine katıldı.
- AA
Uçum'un oğlu Kutlu Öncü Uçum ve Aynur Sinem Uğur çiftinin nikah töreni Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı şahitlik yaptı.
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