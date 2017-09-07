Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un oğlunun nikah törenine katıldı.