Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizeleri kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Değerli dostuma özellikle geldiğmiz andan itibaren gösterdikleri ilgi ve alaka için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu ülkeyiziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Bugün önce baş başa sonra heyetler arası görüşmeler yaptık. Görüşmede ticari ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Bir çok alanda işbirliği imkanları bulunduğunu tespit ettik. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizin altyapısına katkı sağlayacak ticari ve işbirliği yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarını imzaladık.

"6 ANLAŞMA İMZLADIK"

Bugün 6 anlaşma imzalanmış bulunuyor. Bu çok güçlü adımların atılacağının bir işaretidir. G-20 üyesi olan Türkiye Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülkedir.

Mozambik'in potansiyelinin verimli değerlendirilebilmesi için d ostlarımıza elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Altyapı, üstyapı çalışmalarında Türkiye Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır.

"AFRİKA'NIN GEÇMİŞTE NELER ÇEKTİĞİNİ İYİ BİLİRİZ"

Biz Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliriz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini iyi biliriz. Kimlerin sömürdüğünü de gayet iyi biliriz

İş forumu vesilesi ile işadamlarımız Mozambikli dostları ile somut işbirliği imkanlarını ele aldılar. Burada bulunan firmalarımızın çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde yatırımcı olarak daha etkin olacaklarını da biliyoruz.

"ALTYAPIDA TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİNDEN BİR TANESİ"

Ben Türk girişimcilere sesleniyorum. Mozambikli dostlarıyla şuna özellikle eğilmeleri gerekiyor. Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Üst yapıda öyle. Biz şurada 14 senede sadece konut olarak devletin kurduğu TOKİ ile 760 bin konut inşaa ettik. Özel sektörün yaptıklarını söylemiyorum.

Bunlar devlete bağlı olan TOKİ eliyle yaptıklarımız. Bunu niye yaptık, planlı bir yapılanmayı yapalım diye şehirleşmeyi modern bir şekilde yapalım diye yaptık. Diyorum ki Mozambik'te bunu niye yapmayalım? El ele verip burada da yaparız.

Mozambik'li dostlarımızda bu konutlarda yaşama imkanını bulacaktır. Bunlar kalite noktasında kaliteli gelir gruplarına hitap edecek şekilde yapılan konutlardır. Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometre idi. 14 yılda biz buna 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik.

Bu, trafik kazalarının minimize edilmesidir. Bu akaryakıtta ciddi manada bir düşüş demektir. Çok daha kısa zamanda hedefe ulaşmaktır. Yani, bizde bir söz var 'Vakit, nakittir' dolayısıyla vakti nakde dönüştürme olayıdır, bunu gerçekleştirdik.

Göreve geldiğimizde 25 havalimanı vardı şu anda 55 havalimanı var. Hava taşımacılığında çok kısa sürede varacağınız noktaya ulaşıyorsunuz. Mozambikli dostlar, Mozambik'te de bunlar çok rahatlıkla olur.

İstanbul'da boğazın altından Marmaray'ı yaptık. Şu ana kadar 150 milyon insan geçti. Geçenlerde ikinci bir tüneli açtık. Çİft katlı oradan da otomobiller geçiyor. Denizin altındaki bu iki geçişle İstanbul'daki ulaşımı rahatlattık. Bununla da yetinmedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Dünyanın ilk ikisi arasında olan bu köprünün üzerinden şimdi bir de raylı sistem geçecek.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLAR MOZAMBİK'TE DE OLUR

Mozambik'in suyu bol ama burada enerji sıkıntısı var. Yüzde 80 enerji açık büyük. Bu enerji açığı ancak hidroelektrik sistemle çözülebilir. Su var, kömür bol termik santrallerle çözülebilir enerji bol güneş sistemi ile rüzgar yine öyle. Bütün bunların yanında doğalgazı var. Enerji üretimi yapılarak Mozambik karanlıktan aydınlığa kavuşur ve çıkar.

Her şey cebinizdeki para ile olmaz. Bir de para olmadan iş nasıl yapılır aslolan budur. Biz göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı.

BİLGİYİ, PARAYI VE GÜCÜ YÖNETEBİLDİĞİMİZ İÇİN TÜRKİYE BU NOKTALARA GELDİ

Dedik ki bir şey yapmamız lazım. 1 bilgiyi yöneteceğiz, 2 insanı yöneteceğiz, 3 parayı yöneteceğiz. Bunun üçünü yaparsak Türkiye sıçrar dedik. 2002 - 2017 5 kat sıçramış vaziyetteyiz. Biz sıkıntıları çok gördük bunları aştık ve aşacağız. Ben dostuma söylüyorum üzülme bunların hepsini aşarsın.

Mozambik Türkiye el ele vereceğiz ve bunları başaracağız. Dost ülke Mozambik makamlarının inanıyorum ki bu konuda Türk işadamları ile el ele vermesi Mozambik'in de sıçramasını sağlayacaktır. İkili ticaret hacmimiz 2016 yılı itibari ile 115 milyon dolardır. İlk hedef bunu 250 milyon dolara çıkartalım ardından 500 milyon dolara ardından da 1 milyar dolara çıkartalım.

VİZELER KALDIRILDI

Bu hedefleri koyacağız ki çalışmalarda başarılı olalım. Bu hususu dostum Cumhurbaşkanı ile de paylaştım. Karma ekonomi komisyonu kurduk hayırlı olsun. Bu mekanizmayı en kısa sürede işler hale getirmeliyiz. Ayrıca çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da en kısa sürede imzalanması büyük önem taşıyor. Bugünden itibaren vizeler kaldırıldı. İşadalarımızın yatırım yapabilmesi için gerekli çalışmaları yapmalıyız

TÜRKİYE'NİN SAĞLIKTA SORUNU KALMAMIŞTIR

Türkiye Asya Avrupa'yı birbirine bağlayan konumuyla bir başarı hikayesi yazdı. Ülke olarak her alanda dev projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Ben burada Mozambikli Türk işadamlarına sesleniyorum. Gelin sağlıkta bir devrim yapalım. Örneğin, Türkiye'de bizim sağlıkta sorunumuz bitmiştir. Şimdi dev şehir hastaneleri yapıyoruz. Bunlarla hasta kapıdan içeri girdiği anda her şey orada bitiyor. Sedye üzerinde sokakta dışarda taşıma yok her şey hastanenin içinde olacak. Bunların 500 bin metrekarelik alanlarda bu hastanelerimizi yapmaya başladık. Şu anda bir tanesi Yozgat'ta açıldı resmi açılışını yapacağız. Şimdi Mersin'de 750 bin metrekare alanda en büyük hastanenin açılışını döndükten sonra yapacağız.

"DÜNYANIN BİR NUMARALI HAVALİMANINI İNŞALLAH 2018'İN İLK ÇEYREĞİNDE AÇIYORUZ"

Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın bir numaralı havalimanını inşallah 2018'in ilk çeyreğinde açıyoruz. Nerelerden nerelere geldik. Şu anda bizim filomuzdaki uçak sayısı 250. Eskiden uçakla gitmek gezmek Türk vatandaşı için lüksün üzerindeydi. Yatarak havada geçen uçakları seyrederdik. Ama artık bunlar geçti bunları aştık. Şimdi çok daha farklı bir şekilde biz öğrendiklerimizi sizlerle birlikte paylaşmaya hazırız. Şirketlerimizin Mozambik'in altyapı gelişimine önemli katkı sunacağına inanıyorum.

MOZAMBİK'E BÜYÜKELÇİLİK AÇALIM

Bugün sevgili dostumdan dedim ki bize büyükçe bir arazi tahsis ederseniz hele hele bu arazi 10-20 dönüm olursa büyükçe bir büyükelçilik binası inşaa ederiz. Buraya gelip gidecek müteahhitlerimizin uğrak yeri olur dedik. TİKA için de ofis yapalım dedik. TİKA'nın verdiği hizmetler her alanda çok çok farklı. Dünyanın dört bir yanında bu hizmetleri veriyor.

80 milyon nüfusa biz sahibiz. 27 milyon nüfusa da sizler sahipsiniz. 107 milyon nüfusla bizler beraber çok şeyler yaparız. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kendilerini de en yakın zamanda işadamları ile birlikte Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek istiyorum.