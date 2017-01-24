Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizeleri kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Değerli dostuma özellikle geldiğmiz andan itibaren gösterdikleri ilgi ve alaka için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu ülkeyiziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Bugün önce baş başa sonra heyetler arası görüşmeler yaptık. Görüşmede ticari ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Bir çok alanda işbirliği imkanları bulunduğunu tespit ettik. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizin altyapısına katkı sağlayacak ticari ve işbirliği yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarını imzaladık.

"6 ANLAŞMA İMZLADIK"

Bugün 6 anlaşma imzalanmış bulunuyor. Bu çok güçlü adımların atılacağının bir işaretidir. G-20 üyesi olan Türkiye Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülkedir.

Mozambik'in potansiyelinin verimli değerlendirilebilmesi için d ostlarımıza elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Altyapı, üstyapı çalışmalarında Türkiye Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır.

"AFRİKA'NIN GEÇMİŞTE NELER ÇEKTİĞİNİ İYİ BİLİRİZ"

Biz Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliriz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini iyi biliriz. Kimlerin sömürdüğünü de gayet iyi biliriz

İş forumu vesilesi ile işadamlarımız Mozambikli dostları ile somut işbirliği imkanlarını ele aldılar. Burada bulunan firmalarımızın çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde yatırımcı olarak daha etkin olacaklarını da biliyoruz.

"ALTYAPIDA TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİNDEN BİR TANESİ"

Ben Türk girişimcilere sesleniyorum. Mozambikli dostlarıyla şuna özellikle eğilmeleri gerekiyor. Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Üst yapıda öyle. Biz şurada 14 senede sadece konut olarak devletin kurduğu TOKİ ile 760 bin konut inşaa ettik. Özel sektörün yaptıklarını söylemiyorum.

Bunlar devlete bağlı olan TOKİ eliyle yaptıklarımız. Bunu niye yaptık, planlı bir yapılanmayı yapalım diye şehirleşmeyi modern bir şekilde yapalım diye yaptık. Diyorum ki Mozambik'te bunu niye yapmayalım? El ele verip burada da yaparız.

Mozambik'li dostlarımızda bu konutlarda yaşama imkanını bulacaktır. Bunlar kalite noktasında kaliteli gelir gruplarına hitap edecek şekilde yapılan konutlardır. Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometre idi. 14 yılda biz buna 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik.

Bu, trafik kazalarının minimize edilmesidir. Bu akaryakıtta ciddi manada bir düşüş demektir. Çok daha kısa zamanda hedefe ulaşmaktır. Yani, bizde bir söz var 'Vakit, nakittir' dolayısıyla vakti nakde dönüştürme olayıdır, bunu gerçekleştirdik.

Göreve geldiğimizde 25 havalimanı vardı şu anda 55 havalimanı var. Hava taşımacılığında çok kısa sürede varacağınız noktaya ulaşıyorsunuz. Mozambikli dostlar, Mozambik'te de bunlar çok rahatlıkla olur.

İstanbul'da boğazın altından Marmaray'ı yaptık. Şu ana kadar 150 milyon insan geçti. Geçenlerde ikinci bir tüneli açtık. Çİft katlı oradan da otomobiller geçiyor. Denizin altındaki bu iki geçişle İstanbul'daki ulaşımı rahatlattık. Bununla da yetinmedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Dünyanın ilk ikisi arasında olan bu köprünün üzerinden şimdi bir de raylı sistem geçecek.