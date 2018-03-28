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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cebeci'yi atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Suat Cebeci'yi atadığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Cebeci'yi atadı.

08 Haziran 2017 tarihinde Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Ali Erbaş, 17.09.2017 tarihinde, 15.08.2017 tarihli ve 2017/10822 Sayılı Kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmıştı.

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