Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardım gelse de gelmese de biz bunu yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Sanayi Odası'nda STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili yaptıkları açıklamalarda yaşadıkları hayal kırıklığının çok açık şekilde görüldüğünü vurgulayarak, "Onlar tamamiyle hissi, 'Türkiye'yi nasıl köşeye sıkıştırırız' mantığıyla yaptıkları açıklamalarda, her zaman söylemişimdir, bu açıklamalar siyasidir, objektif değildir. Bunlar ısrar dahi edememişlerdir ama hepsi de ters köşe olmuşlardır. Bu kuruluşlar hiç istemeseler de Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıyı kabul etmek zorunda kalıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

EKONOMİ SUİKASTÇILARINA UNUTAMAYACAKLARI DERSLER VERDİK

Ülkemize kurulan tuzakların tamamını hep boşa çıkartık. Türkiye'nin tökezleyeciğini düşünenlere unutamayacakları dersler verdik. Milletimizin tehditlere ekonomik suikast girişimlerine boyun eğeceklerini zannedenler bir kez daha hüsrana uğradılar. Büyüme rakamları bu çevreler için tam bir hayal kırıklığı oldu. Türkiye ekonimisi yüzde 2,9 ile bir büyüme kaydetti. Son çeyrekteki rakam beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti ve yüzde 3,5'a ulaştı.

15 TEMMUZ'A RAĞMEN PEK ÇOK YÜZLERCE ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTIK

2016 yılında yaşadığımız onca terör saldırısına komşularımızda devam eden çatışmalara ve 15 Temmuz darbe girişimine rağmen yakalanan büyüme oranı ekonomimiz açısından büyük bir başarıdır ve istikrar sinyalidir. Ülkemiz bu oranla 4. sırada yer alıyor. Ayrıca bizim sorunlarımıza benzer sorunlara muhatap olmayan onlarca yüzlerce ülkeyi geride bıraktık.

VERİLEN SÖZLERİN YAKIN TAKİPÇİSİYİM

Buradan bir daha istihdam konusunda verilen sözlerin yakın takipçisi olduğumu ve olacağımı belirtmek istiyorum. Adana'nın istihdam noktasında hedefi yakalama durumundan bahsettik. Diğer vilayetlerimizde de bunu yakalamamız hedefi istihdamda aşmamız gerektiğine inanıyorum ve bunu başaracağız.

BİZE KEFEN BİÇENLER HEZİMETE UĞRAMIŞTIR

Türkiye en zor günlerini artık geride bırakmıştır. Türkiye ve Türk Milleti'nin kaybedeceğini düşünenler 15 Temmuz gecesi bize kefen biçenler bir kez daha hezimete uğramıştır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları için her zaman söylemişimdir bunlar siyasidir. Zaten ortaya konulan rakamlar da onları her zaman ters köşe etmiştir.

TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI YOK

Türkiye inşallah artık tutulamayacak bir ülke durumuna gelecek. Bu malum kuruluşlar inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. Örneğin komşumuz batmış bitmiş hali ortada. Avrupa'ya 400 milyar avro borcu var. Tüm bunlara rağmen bakıyorsunuz o kuruluşlar bunlara öyle bir not veriyor ki bizi geçiyor. Nasıl oluyor bu iş? Böyle bir şey olabilir mi? Sipariş üzerine not veriyorlar. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Biz elimize valizimizi alırız dünyanın dört bir yanını dolaşırız kendi pazarlarımızı kurarız.

SİZLER BENDEN DAHA İYİ BİLİRSİNİZ ÇÜNKÜ İÇİNDEYDİNİZ

Ekonomimizi kısa sürede toparlayabilmemizin en önemli sebebi son 14 yılda tesis ettiğimiz güven ve istikrardır. 2002'den bu yana hayata geçirdiğimiz reformlar olmasa Türkiye ekonomisi bugün darmadağın olmuştu. Sizler 1994-2001 krizinin ülkemize ne büyük bedeller ödettiğini sizler benden daha iyi bilirsiniz. Çünkü siz işin içindeydiniz. Ben siyaset yapıyorum ama siz damdan düşensiniz. Bu krizler nasıl oldu, nasıl meydana geldi bunları biliyorsunuz. Bırakın darbe teşebbüslerini soğuşturmayı bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla krize giren bir ekonomimiz vardı.

BORÇ ARARKEN BORÇ VEREBİLECEK DURUMA GELDİK

Davos'ta sordum IMF başkanına siz dedim Türkiye'yi mi yöneteceksiniz yoksa bize verdiğiniz parayı mı? Siz taksitinizi takip edin, arkadaşlarınız gelsin gitsin tamamdır ama siyaset, yok ülkeyi ben yönetirim dedim. Sonra hemen borcu 2013'te borcu sıfırladık. Şimdi bizi IMF'ye borcumuz yok ama IMF bizden borç istedi. Arkadaşlar sordu verelim mi diye verin dedim, veren el alan elden hayırlıdır dedim. Vermeyeceğimizi zannediyorlardı, biz de tamam verelim deyince vazgeçtiler.

GELSE DE GELMESE DE BİZ BUNU YAPACAĞIZ

Şu Suriye'nin bize toplam maliyeti STK'lar ile yaptığımız 25 milyar dolardır. Peki AB size bir şey vermedi mi? AB'nin bize verdiği 725 milyon dolardır. Bunlar dürüst değil, AB Bakanı burada söz verdiler ama ödemediler rakam 725 milyon dolarda kaldı. Sonra ikinci bir taksit 3 milyar avro da söz konusu oldu ama dürüst değiller. Onların dünyası başka. Peki mülteciler komitesinden ABD'den bir şey var mı oradan da 525 milyon dolar geldi. Gelse de gelmese de biz Türkiye olarak dedik ki bu insanlara bu desteği vermeye devam edeceğiz.

BİZİM İÇİN BATTI BİTTİ DİYORLAR! HANİ, ESER ORTADA

İşte onlar bizim bereketimizi arttırıyor. Onlar bereket getirdikçe biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye battı bitti diyorlar işte buyrun 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Buranın maliyetini inşallah yaklaşık 10 milyar 500 milyon TL. Kimler yapacak burayı, yüzde 50 Türk yüzde 50 Kore beraber yapacaklar temeli attık. İnşallah kısa zamanda bitecek ve dünyanın bir numaralı köprüsü olacak. Hani batmıştık, hani bitmiştik eser ortada. Çok kısa zamanda da inşallah bu bitecek. Ama biz durmuyoruz yola devam.

ESED İLK CEVABINI ABD'DEN ALDI AMA BU YETERLİ DEĞİL

Katil Esed'in attığı adım ABD ile ilk cevabını buldu yeterli mi değil. 1 Milyona yakın insanı öldüren bu adam bunun bedelini ödemeli yoksa yazık olur. Biz Suriye siyasi iktidarını ve meşru iktidarını bulmalıdır. Şu anda biz görüşmelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bizler de aynı şekilde liderlerle görüşmelerimizi yapacağız. Üzerimize ne düşüyorsa onu da çekinmeden yerine getireceğiz.

Manşetleri ile ülkeyi dizayn etmeye meraklı belli medya kuruluşları adeta fabrika ayarlarına geri öndüler.