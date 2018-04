Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz İstanbul’da Yapımı Tamamlanan 80 Okul ve 59 Okul Spor Salonu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak, 'Askerlerimiz yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz. Irak yönetimine söyledik; Halledecekseniz halledin yoksa biz Sincar'daki PKK'yı hallederiz.' ifadelerini kullandı.