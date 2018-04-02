Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz

İstanbul’da Yapımı Tamamlanan 80 Okul ve 59 Okul Spor Salonu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak, "Askerlerimiz yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz. Irak yönetimine söyledik; Halledecekseniz halledin yoksa biz Sincar'daki PKK'yı hallederiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

Dünü Türkiye'si için sorun sınırları için fink atan terör örgütlerinin eylemleriydi. Buraya girerken son rakamı aldım. Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Dün akşam Afrin'deydik. Orada askerimizle buluştuk. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok. Yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz. Irak yönetimine söyledik; Halledecekseniz halledin yoksa biz Sincar'daki PKK'yı hallederiz.