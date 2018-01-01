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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk gününde anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk gününde babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'in ilk gününde babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Öğlen saatlerinden Kısıklı’daki konutundan çıkan Erdoğan, anne ve babasının kabri başında dua etti. Ziyaret sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken Erdoğan, ziyaretin ardından mezarlıktan ayrıldı.

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