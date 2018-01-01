Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk gününde anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk gününde babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'in ilk gününde babası Ahmet, annesi Tenzile Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Öğlen saatlerinden Kısıklı’daki konutundan çıkan Erdoğan, anne ve babasının kabri başında dua etti. Ziyaret sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken Erdoğan, ziyaretin ardından mezarlıktan ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.