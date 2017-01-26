Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

'Kaybettiğimizi arıyoruz'

Günümüzün önde gelen hattatlarından Hüseyin Kutlu için ‘Saygı Gecesi’ düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından düzenlenen geceye sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.