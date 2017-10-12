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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 23.15'te Ankara'ya geldi.

  • AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Ankara'ya geldi.

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