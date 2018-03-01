Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti görevden alındı
Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunan Bayramiç Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık personeli görevden alındı.
- İHA
Bayramiç Devlet Hastanesinde, 12 yıldır sağlık personeli olarak görev yapan 45 yaşındaki A.Y., sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunmasından dolayı görevinden alındı. Bayramiç Kaymakamlığı tarafından A.Y. hakkında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.
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