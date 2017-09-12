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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 Eylül’de yapılan baskı: Ya sakalını kesersin ya gidersin

Fatih Sultan Kar'ın İhtilal Mağduru Rizeliler isimli kitabında 1980'de İETT yönetimine el koyan darbeci albayın Erdoğan'a 'Ya sakalını kesersin ya da takımdan gidersin' dediği öğrenildi.

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Fatih Sultan Kar'ın İhtilal Mağduru Rizeliler isimli kitabında 1980'de İETT yönetimine el koyan darbeci albayın Erdoğan'a "Ya sakalını kesersin ya da takımdan gidersin" dediği öğrenildi.

Rizeli araştırmacı yazar Fatih Sultan Kar, 1960 ve 1980'de gerçekleşen askeri darbelerde mağdur olan Rizeliler'i konu alan kitap hazırlıyor. Taslak haline olan kitapta, 1980'de İETT yönetimine el koyan darbeci albayın, kurumda futbol oynadığı ve çalıştığı dönemde sakallı hali nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'a uyguladığı baskıya da yer verildi.

İETT Genel Müdürlüğü'nde Foto Film Operatörü olarak görev yapan Rizeli araştırmacı-yazar Fatih Sultan Kar, 1960 ve 1980 darbelerinin Rizeli mağdurları ve yaşadıklarını kitaplaştırmak için çalışma başlattı. Taslak halinde olan kitapta, "80 Darbesi Erdoğan'ın futbol hayatını bitirdi" başlığı ile bir bölüm de yer alıyor.

Kitapta, 1980 darbesi sırasında, İETT yönetime el koyan darbeci Albay'ın, İETT'de çalışanı ve aynı zamanda takımda futbol oynayan Recep Tayyip Erdoğan'a sakallı hali nedeniyle baskı kurduğu, "Ya sakalını kesirsin ya da takımdan ve kurumdan gidersin" dayatması yaptığı anlatıldı.  

 

 

 

Bunu kabul etmeyen Erdoğan'ın da takımdan ve kurumdan ayrıldığına yer verildi. Erdoğan'ın istifa dilekçesinde ise 'Özel bir şirkette iş bulduğum için ayrılıyorum' ifadelerine yer verdiği kitapta dilekçenin de örneği yer aldı. Kitabın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili son bölümünde, sakalı nedeniyle İETT'den ayrılmak zorunda kalan Erokspor ve Camialtı futbol takımlarında santrafor olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Erdoğan'ın başarılı süren futbol hayatının bu şekilde son bulduğu bilgisi yer alıyor.

Kitabının kısa bir süre sonra çıkacağını söyleyen yazar Fatih Sultan Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eski bakan Ahmet Tevfik İleri ve eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz´ın da anılarına yer verildiği belirtti.

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