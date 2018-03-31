Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hataylı öğrencilerden klipli davet
Hatay’da lise öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hazırladıkları kliple okullarına davet etti.
- İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Nisan Pazar Günü Hatay’da düzenlenecek olan AK Parti İl Kongresi’ne katılacağını duyan Antakya Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, “Çay soğutmaya gelmez Reis" adlı bir video hazırladı. Videoda yer olan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı okullarına davet ederek çay ikram etmek istediklerini söyledi.
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