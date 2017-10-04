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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar saat 14'te açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar saat 14'te açıklanacak.

  • AA
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Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasını çok sayıda kişi yakından takip ediyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmanın yapıldığı bölgede Muğla Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sanık yakınları ve gazeteciler, kontrol noktalarında aranarak duruşma salonuna alındı. Çevredeki binaların çatılarında keskin nişancı özel harekat polislerinin olduğu görüldü.

Duruşma salonu çevresinde 270 polis ile 330 jandarmanın görev yaptığı öğrenildi. Çanakkale, Aydın ve Antalya'dan da takviye çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin kente geldiği bildirildi.

Duruşma öncesinde de "Boomer" adlı bomba arama dedektör köpeğiyle salon çevresinde arama yapıldı.

- Vatandaşlar "idam istiyoruz" sloganı attı, pankart taşıdı

Öte yandan, duruşmayı takip etmek için çok sayıda kişi bölgede toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayrılan bölümü dolduran vatandaşlar, "idam istiyoruz" sloganı attı. Bazılarının ellerinde urgan salladığı görüldü.

Kalabalık, "İdam isteriz", "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Tankla, tüfekle gelsen ne yazar, reisin arkasında millet var" yazılı pankartlar taşıdı.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Muğla İl Başkanı Mücahit Akgün, davanın ilk gününden bu yana idam istediklerini, Türkiye'ye kasdedenlerin cezaevinde yatmasının bile içlerini sızlatacağını vurguladı.

Vatandaşlardan Nuray İnan ise vatan hainlerine tepki, demokrasiye sahip çıkmak için duruşma salonuna geldiklerini söyledi. Türk milletine hainlik yapanlara idam istediklerini ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Hainlere gereken ders verilmeli." diye konuştu.

Sanıklar son sözlerini tamamladı
 
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sanıklar son sözlerini söyledi. Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde karar aşamasına gelen duruşmada sabah başlayan duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.  
 
Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde görülen 43’u tutuklu 46 sanıklı ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi’ davasında sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyetinin duruşmaya karar için ara vermesi bekleniyor. Duruşmada sanıklardan Ünsal Coşkun, Tezcan Kızılelma ve Hüseyin Yılmaz, SEGBİS sistemi ile son sözlerini söyledi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, karar için duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdi.

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