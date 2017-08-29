Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında salon karıştı, çevik kuvvet ve jandarma müdahale etti

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında MAK timinde görevli eski Astsubay Ömer Faruk Göçmen önceki gün başladığı esasa ilişkin savunmasını ikinci gün de sürdürdü. Sanık Göçmen savunmasında, kendilerinden önce Marmaris’te başka bir timin olduğunu, iddia makamının delilleri kararttığını ileri sürdü. Göçmen, “01.13’te elinde silahlı sivil bir polis otelin çevresinde koşuyor. Bu da bizden önce orada bir çatışmanın olduğunu gösteriyor” dedi.

Bunun üzerine araya giren duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün, “Orada bir darbe yaşanıyor. Polis ne yapacak önlem almayacak mı” dedi. Duruşma savcısının konuşmasının ardından mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Hepiniz esasa ilişkin savunma yapıyorsunuz. Siz delil tartışması yapıyorsunuz. Savcıya yanıt veriyorsunuz. İddia makamını zan altında bırakıyorsunuz” dedi. Savcı Düzgün, “Sanıklar savunma yaparken iddia makamını ve mahkemeyi delilleri karartmakla suçluyor” dedi. Savcının bu sözü üzerine sanıklardan Özel Kuvvetlerde görevli eski Üsteğmen Enes Yılmaz savcıya “Zaten delilleri kararttınız” cevabını verdi. Enes Yılmaz mahkeme başkanına, “Mahkeme başkanı gibi davranın. Müşteki avukatı gibi davranmayın mahkeme başkanı gibi davranın” diye bağırdı.

Bunun üzerine duruşma salonunda bulunan sanıklar ayağa kalkarak her birlikte bağırmaya başladı. Sanıkların ayağa kalkması ve bağırmasının ardından çevik kuvvet ve jandarma ekipleri duruşma salonuna girdi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanık Enes Yılmaz’ın karar duruşmasına kadar duruşmalardan men edilmesine karar verdi ve duruşmaya 2 saat ara verildi.