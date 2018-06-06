Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada karar çıktı: 37 sanık hakkında yerel mahkemenin kararı onandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen, eski binbaşı Taner Berber, FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu 37 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı onadı, 5 sanık hakkındaki kararı ise bozdu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Haydar Murat Özden, Ahmet Koçan, Cenk Bahadır Avcı, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Sami Kabadayı ve Murat İlvan ile Başbakanlık avukatı Halit Çokan da hazır bulundu.

İddia makamı, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği, "Cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs" suçundan beraat kararının kaldırılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını, 2 polis memurunun şehit edilmesine ilişkin, sanıkların "kasten insan öldürmek" suçundan da cezalandırılması yönünden esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.