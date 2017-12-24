Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan'da yüksek devlet nişanı takdim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi.
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