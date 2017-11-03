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Takla atarak, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak, takla atması sonucu meydana gelen kazada hafif yaralanan sürücü, kendi imkanları ile ters dönen otomobilden çıkmayı başardı.

  • İHA
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Kaza, Denizli’nin Çivril ilçesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Uşak yönünde seyreden sürücü kimliği alınamayan 07 VG 713 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters durabildi. Sürücü, takla atan araçtan kendi imkanları ile çıktı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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