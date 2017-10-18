Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Schengen tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Liderler Zirvesi öncesi AB üyesi Polonya’dan Avrupa’ya sert tepki göstererek uyarılarda bulundu. Erdoğan, dün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Varşova’da konuğu oldu. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Polonya Cumhurbaşkanı Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Polonya’nın başkenti Varşova’da görev yapan büyükelçiler de hazır bulundu. Erdoğan büyükelçilerle selamlaşırken askeri bando Dede Efendi’nin ‘Ey büt-i nev eda” eserini seslendirdi. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştiren iki liderin ortak basın toplantısında Erdoğan, şu mesajları verdi:

AB’YE SOKULMUYORUZ: Bizim dünyada özellikle şu anda Polonya ile NATO ülkesi dayanışmamız önem arz ediyor. Bunu güçlendirerek devamımızın şart olduğuna inanıyorum. Fakat AB’de Polonya bulunuyor. Biz de AB’ye sokulmuyoruz. Polonya bizi destekliyor. Fakat sene 63, sene 2017… Türkiye, AB’ye hala alınmadı, alınmıyor. Halbuki bizim müracaatımızdan sonraki süreçte alınan ülkelerin birçoğunun bizimle mukayese edilir yanı yok.

ALMAYACAKSINIZ AÇIKLAYIN: Şöyle fasılları masaya yatırdığımız zaman, örneğin Başbakan iken Liderler Zirvesi’ne katılırdım. 15 fasıl vardı, daha sonra bu fasılları 35’e çıkardılar. Çıkarma sebebi de ne biliyor musunuz? Türkiye’nin buraya girmesi mümkün olmasın. Hatta bazıları “imtiyazlı ortaklık değil” dedi, bazıları “mümkün değil” dedi. Ben de hep şunu söylüyorum. Diyorum ki “Ya almayacaksınız açıklayın şu işi Bilelim, ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul edin, işi bağlayalım.” Bunun da kararını vermiyorlar. Biz de “minderden kaçan biz olmayacağız” diyoruz, onların kararını bekliyoruz.

SCHENGEN DENİLEN BELA: Turizmde güzel gelişmeler var. Bu yılın ilk 8 ayında Polonya’dan ülkemize 205 bin turist geldi. Ben Polonya vatandaşlarının Türkiye’ye olan muhabbetini de biliyorum. Fakat bu Schengen denilen şey bir ortadan kalkarsa o zaman Türkiye’den Polonya’ya, Polonya’dan Türkiye’ye gelenler de artacaktır. Çünkü bu ayrı bir bela, ama kalkarsa o zaman Türkiyeli rahat rahat buraya gelecektir, inanıyorum ki Polonyalı da Türkiye’ye gelecektir.

BÖYLE SAÇMA ŞEY OLUR MU?: Latin Amerika ülkeleri için herhangi bir vize yok. Rahat rahat Avrupa ülkelerine gidip geliyor. Türkiye müzakereci ülke, ama Türkiye gelemiyor. Böyle saçma şey olur mu? 2013 sonunda bu vizeler kalkacaktı, imzalar atıldı. Ama o günden bugüne hala bizi oyalıyorlar.

MÜLTECİ ELEŞTİRİSİ: Biz şu anda Suriye, Irak ve buradaki gelişmelerde 3,5 milyona yakın insanı, mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz. Bunları çadır kamplarda, konteynır kentlerde ve şehirlerimizde ağırlıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 30 milyar doların üzerinde. Peki size AB’den gelen bir şey var mı? Son aldığım rakamı söyleyeceğim. 885 milyon Avro gibi bir destek geldi. Fakat bize verilecek rakam 2016 Temmuzunda 3 milyar Avro vereceklerdi. O yılın sonuna kadar artı bir 3 milyar Avro vereceklerdi. Hala oradayız. Türkiye kendi imkanlarıyla buralarda kalanlara her türlü gıda, sağlık, eğitim yardımlarını veriyor, vermeye de devam edeceğiz.

POLONEZKÖY MUHTARI DA GELDİ: Polonya dostluk anıtları kurulması teklifimizi ilettik. Bu konularla ilgili elimizden gelen her türlü desteği TİKA vasıtasıyla bizler Polonya’da gerçekleştireceğiz. Bunlar bizim dostluğumuzun, dayanışmamızın simgeleri olacaktır. Polonya’yı İstanbul’umuzdaki Polonezköy’den de iyi tanırız. Bizim bir Polonezköyümüz var. Çok narin, çok şirin bir köydür. Muhtarımız da bizimle beraber bu seyahatte bulundu. Sayın Duda, Türkiye geldiğinde beraberce oraya gidelim. Orayı yerinde görmenizi isterim. Duydum, güzelmiş, diyor. Duymak yetmez. Ben de diyorum ki görün, gördüğünüz zaman çok daha mutlu olacaksınız. Şirin, adeta butik bir mahalle, köy.

5 anlaşma imzalandı

Erdoğan’a Polonya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli eşlik etti. Ziyarette Türkiye ile Polonya arasında 5 anlaşma imzalandı.

Buna göre Dışişleri bakanlıkları arasında, “Diplomatik Arşivler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası”, Savunma bakanlıkları arasında niyet beyanı, Sosyal Güvenlik Anlaşması, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma ile Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 2017-2020 Yılları Uygulama Programı imzalandı.

Ticaret hedefi 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte dün Türkiye-Polonya İş Forumu’na da katıldı. İki ülke arasında 600 yılı aşkın derin bir dostluğun olduğunu belirten Erdoğan, Polonya ile pek çok ortak ve tamamlayıcı özelliğin bulunduğunu ifade etti. Son 15 yılda Türk ekonomisindeki gelişmeleri ve 2023 hedeflerini anlatan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden Türk demokrasisinin ve ekonomisinin güçlenerek çıktığına dikkat çekildi. Kanal istanbul, Marmaray, Avrasya Tüneli, Orhangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüsü projelerine dikkat çeken Erdoğan, kendi alanlarında dünya çapında tecrübeye sahip şirketlerin birikimlerini altyapı projelerinde Polonya’nın hizmetine sunmaktan memnun olacaklarına inandığını belirtti.

Günün, ikili ekonomik ilişkilerde daha yüksek hedeflere ulaşma günü olduğunun altını çizen Erdoğan, “Şu an itibarıyla 6 milyar dolara ulaştığımız ticaret hacminde yaptığımız görüşmelerle 5 yıl içerisinde bunu 10 milyar dolara çıkarma hedefini birlikte teminat altına almalıyız” dedi.

Erdoğan, savunma, bankacılık, enerji, müteahhitlik, otomotiv ve yan sanayi, tekstil, mobilya, sağlık turizmi, tarım ve hayvancılık, altyapı, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar, lojistik gibi alanlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Her iki ülkenin iş adamlarının bunları hayata geçirebilecek güce sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, bunun için karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğini de vurguladı.

‘Desteklemeliyiz’

Erdoğan, “Ülkelerimizin yöneticileri olarak sizlere gerekli kolaylığın gösterilmesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Sizlerin işlerini kolaylaştırmak, yükünüzü hafifletmek için ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımların atılması için çaba göstereceğiz. Üçüncü ülke pazarlarına erişim bakımından da Polonya ve Türkiye özel sektör temsilcilerinin stratejik ortaklık kurma çalışmalarını desteklemeliyiz” dedi.

Duda’dan Türkiye’ye AB desteği

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Türkiye’nin AB üyeliğine destek verdiklerini vurguladı. Erdoğan’ın Polonya ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Duda, Türkiye’nin AB süreci ile ilgili şunları söyledi:

Türkiye ve AB’nin yollarını kesişeceğine ve her zaman ayın istikamette olacağına inanıyorum. Birlikte adım atmamız sonucunda Türkiye’nin AB’ye tam katılımı olacaktır. Tam üyelik olacaktır. Çünkü Türkiye uzun süredir bu müzakerelere katılıyor. 1963 yılında resmi olarak başlanmış olan bu çabalarla üyelik bekleniyor. Türkiye bu istikamette büyük çaba gösteriyor. Türkiye AB için çok önemli partnerdir. Bunu kimseye açıklamak zorunda değilim.

Mültecilere yönelik tavrından dolayı Türkiye’ye teşekkür eden Duda, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi. Duda, “Umarım AB’nin Türkiye’ye karşı yükümlülükleri de yerine getirilecek. Avrupa ve Polonya için önemli bir konu bu” dedi.

‘Önemli dost ülke’

Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan arasında 1621’de imzalanan Hotin Antlaşması’nın restorasyonu için Türkiye’nin finansal destek verdiğini söyleyen Duda, Avrupa’da Polonya cephelerinde savaşan Türk askerlerin anısına anıtlar inşa edileceğini ve bunların inşasının Türkiye tarafından finanse edileceğini söyledi. Duda, Türkiye’nin her zaman Polonya için önemli bir dost ülke olduğunu kaydetti.

THY SEFERLERİ ÇOĞALTILACAK

Türk Hava Yolları’nın, Polonya’ya haftada beş seferi bulunduğunu, talebin de çok olduğunu belirten Erdoğan, “Cevap veremiyoruz, bunun için izne ihtiyacımız var. Yani bu beş seferin Varşova’da 7 ya da 10’a çıkarılması mümkün. Eğer Varşova’da artırılamıyorsa Krakow’da belli sayılara çıkartılması talebimizdir. Hafta sonu Türk Hava Yolları’ndan bir heyetimiz buraya gelecek. Eğer burada bu müsaade verilirse inanıyorum ki karşılıklı halklarımızın gidiş gelişleri daha rahat olacaktır” dedi.

İşadamlarına yatırım çağrısı

Doğu-batı, kuzey-güney ticaret yollarının kesiştiği stratejik coğrafi konumu, Avrupa Birliği üyeliği, istikrarlı ekonomisi ve nitelikli iş gücüyle Polonya’nın, Türk İş adamlarına eşsiz fırsatlar sunduğunu dile getiren Erdoğan, son yıllarda AB ortalamasının çok üstüne çıkan büyüme rakamıyla Polonya’nın, cazibesini artan bir ülke olduğunu söyledi. Bu sebeple iş adamlarını Polonya’da daha fazla yatırım yapmaya davet eden Erdoğan, Polonya makamlarının da yatırımcılara her türlü kolaylığı göstereceğine inandığını dile getirdi. Erdoğan, şunları söyledi:

“Bizim de Cumhurbaşkanlığı ve hükümet olarak Polonya’daki iş adamlarımıza desteğimizin tam olduğunu altını çizerek ifade ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesinde Türk Hava Yolları’na ve Polonya’nın ulusal hava yolu LOT’a önemli görevler düşüyor. Türk Hava Yolları ve LOT’un karşılıklı seferlerini ve destinasyon sayılarını artırmaları her alanda iş birliğimizi de kesinlikle geliştirecek. Turizm, artan sefer ve destinasyon sayısından yararlanacak ilk alanlardan biridir. Bu yıl Türkiye’yi ziyaret eden Polonyalı turist sayısı ciddi bir artış göstermiş vaziyette. Bu eylemi karşılıklı olarak destekleyerek halklarımız arasındaki dostluk bağını canlı tutmalıyız. Aynı şekilde kültür ve sanat faaliyetleri de insani ilişkilerimizin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.”

Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydu

Dün Polonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Duda tarafından resmi bir törenle karşılandı. Daha sonra Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydu. Daha sonra Duda’nın onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.