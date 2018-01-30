Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin resti: Durmayacağız

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı harekatına ilişkin, "Allah biliyor ki, bizim niyetimiz halistir. Biz kendi ülkemizin ve milletimizin huzuru, refahı için değil, aynı zamanda komşularımızdan başlayarak, tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın, mağdurların esenliği için bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin nedeni 6-7 yıldır bu oldu. Bu noktadan sonra artık gözümüz kimseyi görmez. Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Biz öyle alavere dalavere ile değil, yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

SALONDA 'REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR' SLOGANLARI

Erdoğan 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine ' Kararı verdiğimizde önce ben sonra siz gideceksiniz' dedi.

ANA MUHALEFET DEĞİL, ANA HIYANET

Bu ülkenin ekmeğini yiyen , havasını soluyan bir güruh var ki onların ihanetlerinden müzdaribiz. Türkiye'de adı ana muhalefet partisi olan ama yaptıkları ile ana hıyanet partisine dönüşen partinin başındaki zevat ve onun ekibi var. Ben gerçek CHP'lilerin bizimle aynı hissiyata sahip olduğuna inanıyorum. Her seferinde bu zatı gündemimize almayalım diyorum ama yaptıkları karşısında susmanın vebali olduğunu görüyorum.

ÖSO KENDİ VATANINI KURTARMAK İÇİN SAVAŞIYOR

Bunlara da her türlü ortaklık, birliktelik yakışır. HDP ile kanka olan, PKK'nın izinden giden, PYD'ye övgüler savuran ana muhalefet ekibinin, sıra ÖSO'ya gelince nevri dönüyor. Dünyada hiçbir hakları örgütünün bulamadığı gerçeği bunlar keşfetmişler. Neymiş, ÖSO bir terör örgütüymüş. Bizi şaşırtmaz ama birilerinin kafasını karıştırabilir. ÖSO, terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan, içinde her etnik kökenden insanın bulunduğu milli yapıdır. Bunların fısıltı ile söyledikleri bir husus var. "Ülkemizdeki Suriyeliler niye kendi vatanlarını savunmak için savaşmıyorlar" diye el altından fitne yayıyorlar. Siz sadece size sufle edilen yalanlar neyse, onlarla hareket edersiniz.

ÖSO TIPKI KUVAYİ MİLLİYE GİBİ BİR OLUŞUMDUR

Zeytin Dalı operasyonunda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Toplamda 649 teröristi etkisiz hale getirdik. Burseya Dağı düştü, şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da Mehmetçiğimiz, ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. ÖSO, tıpkı Kuvai Milliyet güçleri gibi sivil bir oluşumdur. ÖSO'nun bizim kahraman askerlerimiz ile yan yana çarpışması iftihar edilecek bir görüntüdür. Her sivil oluşum gibi burada da yanlış yapanlar çıkarsa kendi içlerinde muhasebesini yaparlar. Orası kendi meseleleridir.