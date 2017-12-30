Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Sinop 6. Olağan İl Kongresine katılarak partililere hitap etti.

Sinop'un geçmişle bugünün mukayesesini en iyi yapabilecek şehirlerden olduğunu söyleyen Erdoğan, yöreye son 15 yılda toplam 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını belirtti.

Şehirde mevcut okulların yenilendiğini, yeni okul ve dersliklerin inşa edildiğini ifade eden Erdoğan, Sinop Üniversitesinin, 11 bin öğrencisiyle bölgenin çekim merkezine dönüştüğünü dile getirdi.

Öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için toplam bin 415 kişi kapasiteli yükseköğretim yurtları yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şehirde, spor salonları, atletizm pistleri, futbol sahaları gibi komplekslerden oluşan toplam 15 spor tesisinin inşa edildiğini anlattı.

Partisinin il kongresinin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'nun Sinop'a yetmediğini, kısa zamanda 2 bin 500 kişilik spor salonunun tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Erdoğan, sağlık alanında ise 5 tesisin şehre kazandırıldığına işaret etti.

Erdoğan, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin kapasitesinin artırıldığını, bununla birlikte 4 sağlık yatırımının inşasının da sürdüğünü kaydetti.

AK Parti iktidara gelmeden önce Sinop'ta 4 kilometre bölünmüş yol bulunduğuna değinen Erdoğan, buna 119 kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini söyledi.

- "Yalan üstüne yalan"

Sinop'ta yatırımı devam eden maliyeti yaklaşık 3 milyar lira değerinde 8 yol projesinin bulunduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz size aşığız. Biz dertliyiz. Bizim derdimiz var. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim böyle bir derdimiz var ama Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı? O tankları gördüğü zaman hemen kaçıveriyor. Nereye kaçıveriyor, Bakırköy Belediyesine. Ondan sonra orada otur, kahve gelsin. Söylediği ne? 'Oteller doluydu, boş otel bulamadık, onun için belediye başkanımızın oraya gittik.'

Saat 23.17 ve biz çağrımızı yapmışız, milleti meydanlara davet etmişiz. Tabii benim derdim o değil. Benim derdim, milletim orada. Yani F16'lar, helikopterler uçuyormuş bizim için hiç önemli değildi. Biz neye inandık? 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' dedik, yola çıktık. Bir televizyon veya radyo programında 'Darbe filan olursa önce ben çıkarım tankın önüne.' diyor. Hakikaten çıktı, doğru. Yalan üstüne yalan. Yalanı herhalde Türkiye'de bunun kadar maharetli söyleyen bir ikinci kişi bulamazsınız."

Erdoğan, Sinop Havalimanını yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine ulaştırmak amacıyla yeni terminal binasının yapıldığını belirterek, "2008 yılında yolcu trafiği 14 bindi. 2016 yılında 91 bine, bu yılın kasım ayı sonu itibarıyla 139 bine çıktı. Daha da artıyor, artacak. Soruyorum, acaba 20 yıl önce 'Sinop'a böyle bir havalimanı yapılacak' denilse kim inanırdı? Ama biz yaptık. Niye? Yol medeniyettir. Biz ne dedik? Batı'da ne varsa her yerde bunlar olacak." ifadelerini kullandı.

- "47 bin dekar arazi sulamaya açıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta 35 yerleşim yerine içme suyu sağlandığını, 5 baraj inşa edildiğini, 47 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını ve 2014'te hizmete alınan Erfelek Barajı sulamasıyla 29 bin dekar arazinin suyla buluşturulduğunu dile getirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu öncülüğünde projelerin devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Su medeniyettir. Eskiden 'Su akar, Türk bakar.' diyorlardı. Biz gelince bunu tersine çevirdik. 'Su akar, Türk yapar.' dedik. Şu anda inşaatı devam eden Saraydüzü Barajı sulaması ile 22 bin dekar arazi suyla buluşacak." diye konuştu.

- "Fakıbaba'ya gel bir sor"

Boyabat Ilıksu ve Türkeli Zimari Barajlarının inşaat çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Batı Karadeniz Gelişim Projesi kapsamında bölgemize 2019 yılı sonuna kadar 12,5 milyar liralık yatırım yapacağız. Sinoplu çiftçilerimize son 15 yılda 161 milyon liralık tarımsal destek verdik. Bay Kemal, 'çiftçi aç' diyorsun. Tamam da biz bu parayı kime verdik? Çiftçimize verdik. Doğru konuş doğru, niye yalan söylüyorsun? Fakıbaba'ya gel bir sor, 'Ya Fakıbaba, ne kadar kredi verildi, söyle bakalım?' de. Ama işine gelmez, anlamaz da bu işlerden. Derdi başka." ifadelerini kullandı.

Sinop Ayancık ile Kastamonu Çatalzeytin Yolu'nun 23 kilometre uzunluğundaki kesimlerinde yapım çalışmalarına 2015'te başlandığını hatırlatan Erdoğan, köy yollarındaki sıkıntıların ilerleyen süreçte giderileceğini söyledi.

- "Eline diline dursun"

Dün asgari ücretin açıklandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dün açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. Şimdi ben milletime söylüyorum, 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404'e çıkarmıştık. Şimdi ise 14,3 artışla bin 603 liraya çıktı. Eline diline dursun ya, nereden nereye. Bu rakam, asgari ücret evli olmasına, çocuklarının sayısına göre daha da artabiliyor. 100 lirayı bulabiliyor. Böylece 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk. Hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lira işveren teşviki uyguluyoruz."