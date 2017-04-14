Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum çalışmalarıyla ilgili yaptıkları başarılı çalışmalarla ilgili olarak "bu iki arkadaş" dediği Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Devlet bahçeli'ye canlı yayında teşekkür etti. Erdoğan "Parlamento sürecinde bana göre başlayan süreç kampanya sürecinden daha önemliydi. Oradaki yerli ve milli duruşu önemliydi. Bütün atılan o kirli iftira falan bütün bunlara rağmen kendi içindeki bazı grupların oluşturduğu o saldırılara rağmen yılmadan usanmadan AK Partisi ile orada güzel bir dayanışma ortaya koydular ve bu 18 maddeyi ideal bir şekilde halkımıza takdim edilecek hale getirdiler. Orada bu iki arkadaşa çok çok teşekkür etmek lazım. Süreci çok iyi yürüttüler. Genel Başkanları'na da olayları gayet iyi rapor ettiler. 18 Maddeyi gerçekten çok önemli buluyorum başarılı bir çalışma olarak buluyorum. Gerek Mehmet Bey'e gerek Abdülhamit Bey'e her iki arkadaşıma da teşekkür ediyorum. 339'u yakalamaları halk oylamasının önünü açmış oldu. Tabi ikinci etabı bu işin milletin buna ne diyeceği idi. Şimdi milletin 'Evet' demesi için de gerek Sayın Yıldırım gerek Sayın bahçeli ellerinden geleni yaptılar. Yarın son gün yarın da yapılacak bazı çalışmalar var. Sonrasında da artık Pazar günü oyların kullanılmasıdır" dedi.