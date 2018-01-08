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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak Birinci İnönü Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak Birinci İnönü Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Birinci İnönü Zaferi, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun azmi ve kararlılığı sayesinde başarıyla neticelenecek olan istiklal mücadelemizin ilk aşamalarından biridir. Genç nesillerimizin, ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize günümüzde de sadakatle sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum".

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