Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BARZANİ'NİN AÇIKLAMASI ÇOK YANLIŞ

Barzani bizim ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Yaptığı açıklama çok çok yanlış açıklama. Bizim Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi biliyor. Bunu bildiği halde Kerkük özellikli bir bölge bunu da bildiği halde kalkıp hala buralarda kendisine göre bazı operasyonlar yapma gayreti içerisine girmesini hiç doğru bulmuyorum. Biz en zor dönemlerinde yanlarında olduk ve hala yanlarındayız. Ancak bu atılan adımlar bizi yeni bir karar sürecine itti.

KARARIMIZI 22 EYLÜL'DEKİ MGK'DA VERECEĞİZ

Şimdi ABD dönüşü 22'sinde bu referandum olayını da gündeme aldığımız MGK toplantısını öne aldık ve bu toplantıyı ayın 22'sinde saat 15'te yapacağız. Bu konuyla ilgili nihai kararımızı da bizler teklif olarak hükümet de Bakanlar Kurulu olarak ayın 22'sinde verecek. Demek ki bir şeyler anlamamış.