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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’dan çocuklara sürpriz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyarete giden çocuklara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım sürpriz yaptı.

  • İHA
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TBMM Genel Kurulu'nda özel oturuma katıldıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile TBMM Başkanlık makamına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret için bekleyen çocukların yanına gitti.

Meclis Başkanı Kahraman ile görüşmek için bekleyen çocuklar bir anda karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkınlık yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına çağırdığı bir çocuk ile sohbet ederken, küçük öğrenciyi başından öptü.

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