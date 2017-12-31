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Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de o anı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de belediye önünde vatandaşlara hitabından önce, Cumhurbaşkanlığı otobüsünün yerini almasını bekledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de belediye önünde vatandaşlara hitabından önce, Cumhurbaşkanlığı otobüsünün yerini almasını beklediği anı İnstagram hesabından paylaştı. Paylaşım 30 dakikada 115 binin üzerinde beğeni aldı.

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