Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de o anı paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de belediye önünde vatandaşlara hitabından önce, Cumhurbaşkanlığı otobüsünün yerini almasını bekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de belediye önünde vatandaşlara hitabından önce, Cumhurbaşkanlığı otobüsünün yerini almasını beklediği anı İnstagram hesabından paylaştı. Paylaşım 30 dakikada 115 binin üzerinde beğeni aldı.
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