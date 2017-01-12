Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Bilecik'e tebrik

Başbakan Yıldırım: Bu iş hepsinden önemli

Yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'şu andaki işimiz hepsinden önemli' dedi.Yıldırım Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmeyeceğini açıkladı.