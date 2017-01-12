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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Bilecik'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik tebrik etti.

  • DHA
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği  (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'e bir telgraf göndererek, tebrik etti.

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