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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ davasına müdahillik talebi

FETÖ/PDY darbe girişimine ilişkin İzmir’de görülen FETÖ davasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Müsteşarlığı adına üç avukat davaya müdahil olma talebinde bulundu.

  • İHA
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152’si tutuklu, 270 sanığın yargılanacağı davanın üçüncü duruşması başladı.
 
Yoklama ile başlayan üçüncü duruşma öncesinde devleti temsilen 3 avukat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Müsteşarlığı adına davaya müdahil olma talebinde bulundu. Devleti temsilen duruşmada bulunan avukat Ali Aksakal, Serdar Gacar, Servet Türkmen tarafından talebe ilişkin dilekçe verildi. Talebi alan Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, talebi ara karar ile açıklayacağını söyledi.
 
Savunmaların SEGBİS sitemi ile kaydedileceği duruşmada, sistemin arıza vermesi sebebiyle duruşmaya ara verildi.
 

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