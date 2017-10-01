Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IKBY'ye açıklaması: Bunun hesabını mutlaka sorarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY'de yapılan referandumla ilgili sert konuştu:

Irak’taki mezhep gerilimi pek çok sorunun kaynağıdır. Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı yoktur. Bu teşebbüs dahi başlı başına önemli bir sorundur. Buradaki asıl sıkıntı bu girişimin asıl kimin işine yarayacağıdır. Bir kaotik dönemde bölgesel bir yapının bağımsızlık iddiası başka güçlerin oyuncağı olmaktan başka bir anlam taşımayacaktır.Bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız. Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit edilmesine tahammül edemeyiz. Bunu hesabını da mutlaka sorarız.

Kuzey Irak yönetimi hüsrana uğramaya mahkumdur. Kişisel hırslar ve iktidar kaygılarıyla yapılan bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini umuyoruz.

Konunun suhuletle çözümü en büyük arzumuzdur. Kuzey Irak yönetimi yaptığı yanlıştan dönme erdemi gösterdiğini Türkiye bu kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.