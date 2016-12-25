Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsmet İnönü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmet İnönü’nün vefatının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.