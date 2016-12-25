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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsmet İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmet İnönü’nün vefatının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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