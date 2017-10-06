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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu hakkında paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılı nedeniyle paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımda "İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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