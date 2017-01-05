Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’deki saldırıya ilişkin, 'Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen terör saldırısı hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığını ifade eden Erdoğan, “İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.
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