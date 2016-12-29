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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahraman’a geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan infeksiyon teşhisi konularak Ankara Güven Hastanesi’nde tedaviye alınan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesine geldi. Erdoğan’a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek eşlik etti.   Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayıldı. 

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