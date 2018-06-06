Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaval'a tebrik

<p> Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Kerem Kaval'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.</p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/06/06/060620182037403693381_3.jpg' /></p>
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