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Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan kritik uyarý: Bugün Türkiye yeni bir Ýstiklal mücadelesi içindedir

Cumhurbaþkaný Erdoðan, sosyal medya hesabý Twitter'dan yaptýðý açýklamada '100 yýl önce baþarýlamayan Sevr tezgahý yeniden önümüze getirilecek' ifadelerini kullandý.

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Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, sosyal medya hesabý Twitter'dan yaptýðý açýklamada '100 yýl önce baþarýlamayan Sevr tezgahý yeniden önümüze getirelecek' ifadelerini kullandý, vatandaþlarý meseleye sorumlu ve bilinçli bir þekilde yaklaþmasý konusunda uyarýda bulundu.

Ýþte Cumhubaþkaný Erdoðan'ýn yaptýðý o açýklamalar;

Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sýrrý, tüm farklýlýklarýmýza raðmen ortak bir vatan ve millet bilinci inþa edebilmemizdir. Tüm vatandaþlarýmýzýn, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaþmasý; üslubunu, tavrýný, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Ülkemize yönelik saldýrýlarýn asýl amacý muvazenemizi bozmaktýr, duygularýmýzý aklýmýzýn önüne geçirmektir, bizi birbirimize düþürmektir. Kaybedersek, 100 yýl önce baþarýlamayan bir Sevr tezgâhý, yeniden önümüze getirilecek.

Bu mücadeleyi kazanýrsak, 2023 hedeflerimize de ulaþacaðýz, 2053 ve 2071 vizyonlarýmýzý da þekillendireceðiz. Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesi içerisinde olduðunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

 

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